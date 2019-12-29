رونالدو قد يتجه إلى التمثيل بعد انتهاء مسيرته الكروية

2019/12/29 | 09:25 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستهدف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي الاتجاه إلى التمثيل عقب انتهاء مسيرته الكروية.ويرغب اللاعب صاحب الـ34 عاما في السير على نهج أمثال إيريك كانتونا وديفيد بيكهام.وقال […]

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