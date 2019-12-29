عمليات نينوى للحشد: الاميركان جهزوا داعش قبل نصف ساعة من هجوم الحضر

2019/12/29 | 09:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى

اوضحت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي موقفها من الهجوم الأرهابي للمجاميع الإرهابية على مخازن الحضر جنوب الموصل ، مبينة ان الاميركان جهزوا داعش

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