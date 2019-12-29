2019/12/29 | 09:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ظفر فريق الشرطة بلقب بطولة أندية العراق لرفع الأثقال للسيدات التي اختتمت على قاعة التأميم المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد بمشاركة واسعة.

وتمكنت بطلات الشرطة من نيل اللقب بعد حصدهن (٧٧١) نقطة متربعات على عرش البطولة بجدارة واستحقاق ، فيما جاء فريق اربيل بالمركز الثاني بعد جمعت سيداته (٧٣٢) نقطة، واحتل فريق فتاة ديالى المركز الثالث برصيد (٤٣٩) نقطة.

وبناءً على ضوء النتائج الختامية التي أسفرت عنها البطولة سيتم اختيار تشكيلة المنتخب الوطني للسيدات الذي يستعد لثلاث بطولة كبرى مطلع العام القادم، إذ تنتظره المشاركة في بطولة غرب اسيا كذلك بطولة اسيا وبطولة التضامن الإسلامي، حيث سيكون لبطلات الشرطة واربيل حصة الأسد في التشكيلة الدولية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة يظفر بلقب بطولة أندية العراق برفع الأثقال للسيدات) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة يظفر بلقب بطولة أندية العراق برفع الأثقال للسيدات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).