2019/12/29 | 09:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

طرح نائب هولندي من اليمين المتطرف، مسابقة لرسوم الكاريكاتور عن نبي الاسلام، ما أثارة موجة من الاستياء والخوف لدى الجالية المسلمة في هولندا.

وذكرت وسائل اعلام هولندية ان النائب المعادي للإسلام خيرت فيلدرز، طرح خطته لإقامة مسابقة للرسوم الكاريكاتورية التي تصور النبي محمد، حيث نشر مساء أمس السبت، على حسابه في موقع "تويتر" صورة كتب عليها "محمد"، ودعا الناس لإرسال رسومهم الكاريكاتيرية بهذا الشأن.

وقال فيلدرز، زعيم أكبر حزب معارض في البرلمان الهولندي "يجب أن تسود حرية التعبير على العنف والفتاوى الإسلامية".

وتأتي دعوة فيلدرز بعد أكثر من عام من إلغاء مسابقة مماثلة في آب من العام الماضي بعد اعتقال الشرطة رجلا هدد بقتل فيلدرز بسبب خطته، وخشية حدوث هجمات في البلاد.

وكانت منظمة "التعاون الإسلامي"، دانت بأشد العبارات إعلان عضو البرلمان الهولندي خيرت فيلدرز عن المسابقة العام الماضي.

وأعرب الأمين العام للمنظمة، يوسف بن أحمد العثيمين، عن "قلقه البالغ لهذه المسابقة الاستفزازية التي تثير مزيدا من التحريض وتزرع بذور الكراهية بين مختلف أتباع الديانات".

وفي 2005، نشرت صحيفة "يولاندس بوستن" الدنماركية رسوما كاريكاتيرية للنبي محمد، ما قوبل بموجة تظاهرات عارمة على الصعيدين الشعبي والسياسي في العالم الإسلامي، وقد تعرضت عدة سفارات غربية للهجوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زعيم هولندي يطلق مسابقة لرسوم كاريكاتورية تسيء لنبي الاسلام) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زعيم هولندي يطلق مسابقة لرسوم كاريكاتورية تسيء لنبي الاسلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).