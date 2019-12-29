محتجون غاضبون يقطعون الطريق الرابط بين الديوانية والنجف

2019/12/29 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – الديوانية

أقدم محتجون غاضبون من قضاء الشامية بمحافظة الديوانية، الأحد (29 كانون الأول 2019) على قطع الطريق الرابط بين الديوانية ومحافظة النجف.

وقال مصدر أمني في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "عدداً من المتظاهرين في قضاء الشامية بمحافظة الديوانية، قاموا بقطع الطريق الرابط بين الديوانية ومحافظة النجف".

وأضاف، أن "المحجين أضرموا النار في الإطارات وقطعوا بها الطريق، تعبيراً عن سخطهم بسبب تأخر الاستجابة لمطالبهم".

يتبع.



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بغداد اليوم-البصرة

أفاد مصدر أمني من محافظة البصرة، الاحد (29 كانون الأول 2019)، بأن الدوام مستمر في المحافظة وبنسبة 100 %، مشيراً الى أن الطرق لم تشهد أي عملية قطع لها.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "البصرة شهدت صباح اليوم عدم

بغداد اليوم- ذي قار

أقدم عدد من المتظاهرين، الأحد (29 كانون الأول 2019) على قطع تقاطع البهو، والجسور الرئيسة وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن عدداً من المتظاهرين قطعوا تقاطع البهو، بالإطارات المحروقة، كذ

بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة ،اليوم السبت، عن تم تنفيذ قانون المرور الجديد المتعلق بالغرامات والعقوبات الجديدة المفروضة على المركبات منذ شهر تشرين الأول الماضي.

وقال الناطق باسم المديرية العميد عمار ولي

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