طريقة للقضاء على الصداع بقهوة وليمونة

2019/12/29 | 09:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت بوابة هايل براكسست الألمانية إلى أنه يمكن للمرء تناول نوع معين من القهوة بطريقة معينة للتخلص من الصداع، وذلك قبل اللجوء إلى استعمال المسكنات المعتادة.

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