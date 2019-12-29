كيم يجتمع بقيادات حزبه الحاكم مع اقتراب ساعة الصفر

2019/12/29 | 09:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية، الأحد ،ان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون جمع القادة الرئيسيين لحزب العمال (الحاكم) وذلك قبل انقضاء مهلة كان قد منحها لواشنطن.

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