فيلم الجوكر وصناعة الشخصية البديلة

2019/12/29 | 09:39 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيدر محمد الوائلي انتهيت قبل قليل من مشاهدة فيلم الجوكر.أنا لست من هواة متابعة افلام الأبطال الخارقين (Super Hero) ولكن إرتأيت مشاهدة هذا الفيلم بعد ضجة احدثها وتأثير في […]

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