2019/12/29 | 09:40 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاق المرحلة الثامنة من عملية إرادة النصر من خمسة محاور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/29 | 09:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

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