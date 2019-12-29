خبراء: محاولات داعش لإعادة تجميع صفوفه في شمال العراق مصيرها الفشل

2019/12/29 | 09:44 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خالد الطائي تسجيل الدخول عبر تويتر تسجيل الدخول عبر فيسبوك image قطعات عسكرية عراقية تجري عملية تمشيط تستهدف فلول داعش شرقي محافظة ديالى يوم 18 كانون الأول/ديسمبر 2019.[حقوق الصورة […]

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