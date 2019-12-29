2019/12/29 | 09:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من خمسة محاور، انطلقت صباح اليوم الاحد عملية ارادة النصر الثامنة بمشاركة مختلف القطعات الامنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. ارادة النصر الثامنة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. ارادة النصر الثامنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).