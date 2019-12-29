مسؤول كردي: الرئيس العراقي يعود إلى بغداد اليوم لممارسة عمله

2019/12/29 | 09:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- (د ب أ)- رجح مسؤول في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أن الرئيس العراقي برهم صالح سيعود إلى بغداد اليوم الأحد لاستئناف عمله الاعتيادي.ونقلت صحيفة /الصباح/ الصادرة اليوم عن […]

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