للرجال 9 حيل تجعلك تبدو أكثر رشاقة

2019/12/29 | 09:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ يعاني كثير من الرجال من مشكلات تتعلّق بالطريقة التي يرتدون بها ملابسهم، وكيف يؤثر هذا على أشكالهم، وعلى الطريقة التي يراهم بها الغير، هذه أهم النصائح لكي تبدو أنحف، وأكثر جاذبية في نفس الوقت.1- البدلة: يفضّل أن تقوم بتفصيلها بنفسك، بدلاً من شرائها جاهزة، الشكل المطلوب دائماً هو الذي تكون فيه البدلة مناسبة […]

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