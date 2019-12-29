توقف حركة سير العجلات وحدوث زخم مروري على الطريق بين الديوانية و النجف

2019/12/29 | 09:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…افاد مصدر محلي اليوم الاحدفي الديوانيةبأنه تم قطع الطريق الرابط بين الديوانية والنجف.وقال المصدر في حديث للمستقلة ، ان “متظاهرين في قضاء الشامية بالديوانية قطعوا صباح اليوم، الطريق العام الرابط بين الديوانية والنجف بواسطة حرق الاطارات”.واكد المصدر ان “ذلك ادى الى توقف حركة سير العجلات وحدوث زخم مروري على الطريق”.

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