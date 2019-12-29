محمد الحنفي - فكر الشهيد عمر... من هوية... حزب اليسار...

2019/12/29 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي إن الفكر...أي فكر...يساهم في تحديد...أي هوية...لأي إطار...ففكر الإقطاع...يحدد...هوية حزب الإقطاع...وفكر البورجوازية...يحدد...هوية حزب...هذه الطبقة...وفكر...البورجوازية الصغرى...يحدد...هوية الحزب...الساعي...إلى تحقيق التطلع...لأن الفكر...أيديولوجية...والأيديولوجية...تعبير...عن مصالح الطبقة...والآدميون.........

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