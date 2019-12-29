أحمد بيان - تفضحون أنفسكم

2019/12/29 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_بيان الاعتقال السياسي قضية طبقيةاجتمعتم يوم الجمعة 27 دجنبر 2019 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.وأسستم "اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير".ويوم السبت 28 دجنبر 2019 نظمتم وقفتكم أمام البرلمان (الصورة تحت، عن موقع جماعة العدل والإحسان ALJAMAA.NET).أولا، كل التضامن مع الصحافي عمر الراضي ومع عائلته الكبيرة والصغ......

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