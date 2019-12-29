منذر خدام - بانوراما سياسية

2019/12/29 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منذر_خدام مع اقتراب العام 2019 من نهايته وددت، على غير العادة، ان اودعه بإطلالة بانورامية على وضعية أهم الأحداث الجارية في سورية والمنطقة عموما، في محاولة لاستشراف مآلاتها المحتملة في العام القادم 2020، وبذلك اختم المجلد السابع من كتاباتي حول الأزمة السورية.ومن الطبيعي أن تكون البداية من سورية.في بداية عام 2019 كانت تتوزع المشهد السوري خطوط نفوذ دولية تتقاسمها كل من أمريكا وروسيا وتركيا وإيران وإسرائيل......

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