2019/12/29 | 10:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة، إنطلاق المرحلة الثانية من عملية إرادة النصر ومن خمسة محاور.وقال نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله في بيان لخلية الإعلام الأمني وتلقته وكالة صدى “بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبأشراف قيادة العمليات المشتركة انطلقت وعلى بركة الله صباح اليوم الأحد المرحلة الثامنة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنطلاق المرحلة الثامنة لعملية إرادة النصر من خمسة محاور وكالة صدى الاعلام للانباء.

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