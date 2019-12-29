مشاجرة في ساحة التحرير تؤدي الى اصابة ثلاثة اشخاص

2019/12/29 | 10:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…كشف مصدر امني، اليوم الاحد، بأن ثلاثة اشخاص اصيبوا بمشاجرة اندلعت في ساحة التحرير وسط بغداد.وقال المصدر في حديث للمستقلة ، إن “مشاجرة اندلعت بين عدد من المتظاهرين ضمن ساحة التحرير وسط بغداد بالقرب من المطعم التركي وسط بغداد وتطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء”.واضاف ان “ذلك ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص في صفوف […]

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