هل نشهد تفكك حزب الدعوة.. محمد الغزي

2019/12/29 | 10:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق كتب: محمد الغزي ليس للأمين من يراسله مجلس شورى حزبه اعتزلوه ، الاستقالات تتوالى هل نشهد تفكك حزب الدعوة في المقبل من الايام ام ستسقط ورقة زعيمه ترقبوا الانباء

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