النزاهة تمنع الاستيلاء على عقار قيمته 40 مليار في كركوك

2019/12/29 | 10:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشفت هيأة النزاهة عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفذتها في محافظة كركوك، مُبيِّنةً أنَّها تمكَّنت من منع الاستيلاء على عقار عائد للدولة بقيمة

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