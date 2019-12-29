2019/12/29 | 10:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

كشفت عضو مجلس النواب ندى شاكر، عن تواطؤ احدى الرئاسات الثلاثة مع اقليم كردستان بخصوص الديون الموجودة بذمة الاقليم من موازنة العام

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