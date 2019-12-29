البناء يقرر إقامة دعوى على رئيس الجمهورية أمام المحكمة الاتحادية

2019/12/29 | 10:09 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد :سومر نيوز

أعلن النائب عن تحالف البناء حسين عرب، الأحد، أن تحالفه قرر إقامة دعوى على رئيس الجمهورية برهم صالح أما...

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