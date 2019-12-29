تحذيرات من زلزال مدمر قد يضرب الكويت

2019/12/29 | 10:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الاحد، نقلا عن خبيرة جيولوجية، قولها ان الكويت من المحتمل ان تتعرض لزلزال مدمر.

وأشارت الخبيرة فريال بوربيع، إلى أن الزلازل الخفيفة والمتوسطة التي تعرضت لها الكويت وبعض دول الجوار، تعتبر مؤشرا على حدوث زلزال كبير.

وقالت إن "تكرار حدوث زلازل صغيرة أو متوسطة القوة، سواء في الكويت أو في جوارها، على حزام زاغروس، يجب ألا يمر مرور الكرام، لأن ذلك نذير بحدوث الزلازل القوية والمدمرة".

وأضافت أن "الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التي بدأ تشغيلها منذ عام 1997، والتي يعتمد عليها المتخصصون، سجلت العديد من الزلازل المتوسطة والصغيرة، التي تقع مراكزها داخل الكويت بالإضافة الى زلازل حزام زاغروس الممتد من جنوب غربي إيران إلى شرق تركيا عبر العراق“.

وتابعت الخبيرة الجيولوجية أن "دراسات التاريخ الجيولوجي للكويت أظهرت مظاهر جيولوجية وطبوغرافية، تعكس نشاطا زلزاليا قديما، وقد ساهمت الزيادة الملحوظة في عدد السكان وانتشارهم في معظم مناطق الدولة في الإحساس بالزلازل".

وأشارت الدكتورة فريال في سياق حديثها عن الزلزال المدمر أنه "قد ثبت حديثا أن سحب النفط من مكامنه في باطن الأرض يمكن أن يؤدي في ظروف معينة إلى التعجيل بحدوث الزلازل".

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