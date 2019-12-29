النزاهة تعلن منع الاستيلاء على عقار قيمته 40 مليار دينار مخصص لمستشفى

2019/12/29 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيأة النزاهة، الأحد (29 كانون الأول 2019)، منعها الاستيلاء على عقار بقيمه 40 مليار دينار مخصص لإنشاء مستشفى للأمراض السرطانيَّة في محافظة كركوك.

وقالت دائرة تحقيقات النزاهة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "ملاكات مكتب تحقيق الهيأة في محافظة كركوك تمكن، من منع تجاوز واستيلاء أشخاصٍ على عقارٍ عائدٍ للدولة بقيمة 40 مليار دينارٍ خُصِّصَ أصلاً لإنشاء مستشفى للأمراض السرطانيَّة".

وأضافت أنَّ "المتجاوزين أقدموا على إزالة حجر الأساس الخاصِّ بإنشاء المُستشفى والشروع بإفراز العقار، بنيَّة بيعه كقطع أراضٍ سكنيَّةٍ خلافاً للقانون".

ولفت البيان إلى أنَّ "ملاكات المكتب تمكَّنت من ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالعقار في القاطع البلديِّ، وتثبيت واقع حال العقار بموجب محضر ضبطٍ أصوليٍّ عُرِضَ أمام أنظار السيِّد قاضي محكمة تحقيق كركوك الذي أصدر أمر توقيفٍ بحقِّ أحد المُتَّهمين، استناداً إلى أحكام القرار (154 لسنة 2001)".

بغداد اليوم-البصرة

أفاد مصدر أمني من محافظة البصرة، الاحد (29 كانون الأول 2019)، بأن الدوام مستمر في المحافظة وبنسبة 100 %، مشيراً الى أن الطرق لم تشهد أي عملية قطع لها.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "البصرة شهدت صباح اليوم عدم

بغداد اليوم – الديوانية

أقدم محتجون غاضبون من قضاء الشامية بمحافظة الديوانية، الأحد (29 كانون الأول 2019) على قطع الطريق الرابط بين الديوانية ومحافظة النجف.

وقال مصدر أمني في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "عدداً من المتظاهرين في قضاء الشام

بغداد اليوم- ذي قار

أقدم عدد من المتظاهرين، الأحد (29 كانون الأول 2019) على قطع تقاطع البهو، والجسور الرئيسة وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن عدداً من المتظاهرين قطعوا تقاطع البهو، بالإطارات المحروقة، كذ

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