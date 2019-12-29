مصدر امني يكشف تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الصاروخي على قاعدة “كي وان” في كركوك،.

2019/12/29 | 10:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… افاد مصدر امني، اليوم الاحد، عن تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الصاروخي على قاعدة “كي وان” في كركوك، فيما رجح قيام الولايات المتحدة أو إسرائيل بالرد قريبا على ذلك.ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن المصدر قوله ان “القصف الصاروخي الذي استهدف قاعدة كي وان في كركوك كان دقيقا هذه المرة”، مبينا انه “يأتي بعد 20 […]

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