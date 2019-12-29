2019/12/29 | 10:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل طيران الجيش العراقي،امس السبت، ستة عناصر بتنظيم “داعش” الإرهابي كانوا ضمن المهاجمين لقاطع اللواء 44 بالحشد الشعبي جنوب الموصل.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن طيران الجيش قصف مجموعة من “الدواعش” كانوا ضمن المهاجمين لقاطع اللواء 44 بالحشد الشعبي جنوب الموصل.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل ستة دواعش بقصف جوي جنوب الموصل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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