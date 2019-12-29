شركات النفط السرية تتحكم في ثروات بقيمة 3 تريليونات دولار

2019/12/29 | 10:56 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسيطر شركات النفط السرية على الأغلبية العظمى من أصول النفط والغاز في العالم، غير أن الشخص العادي لم يسمع سوى عن تلك الشركات التي تعرضت لهجوم بالصواريخ أو تورطت في فضائح فساد بارزة.

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