قوات مشتركة تبدأ عملية “إرادة النصر ” لتفتيش مناطق شمال الفرات

2019/12/29 | 11:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ باشرت عمليات الجزيرة عملية تفتيش في المنطقة الممتدة من نهر الفرات وبإتجاه نينوى وصلاح الدين ضمن عملية إرادة النصر الثامنة.وقالت خلية الاعلام الامني في بيان تابعته المستقلة ، اليوم الاحد، إن “قيادة عمليات الجزيرة المتمثلة بالفرقة السابعة والثامنة ولواء مغاوير القيادة وأفواج طوارئ شرطة الأنبار والحشد العشائري والوكالات الامنية وبأسناد طيران الجيش والقوة […]

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