همام طارق يعلن الرحيل عن الإسماعيلي المصري

2019/12/29 | 11:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى العراقي طارق همام نجم فريق الإسماعيلي المصري، غضبه من أوضاعه في النادي خلال الفترة الأخيرة، مبديا رغبته في الرحيل عقب نهاية الموسم الجاري.واتهم طارق الإسماعيلي بعدم تنفيذ الاتفاق الذي تم بينهما فيما يخص الانضمام لمنتخب العراق للمشاركة في خليجي 24 الأخيرة.وقال طارق في حوار صحفي بشأن أسباب تدهور نتائج الإسماعيلي في الدوري المصري “لا

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