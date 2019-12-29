“امجد عطوان” وافق بشكل مبدئي على الانتقال لنادي كويتي مقابل مليون ونصف دولار

2019/12/29 | 11:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أفاد مصدر مقرب، من نجم المنتخب الوطني امجد عطوان، اليوم الاحد، باقتراب اللاعب من الانتقال الى الدوري الكويتي.وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة , ان “هناك عرض مقدم من قبل نادي الكويت الكويتي وان اللاعب امجد عطوان وافق بشكل مبدئي على الانتقال”.وبين ان “انتقال اللاعب سيكون مقابل مليون ونصف المليون […]

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