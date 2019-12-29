الكمارك تعلن إعادة إصدار إرسالية أعلاف اسماك مخالفة في طريبيل

2019/12/29 | 11:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الاحد، عن قيام مركز كمرك طريبيل الحدودي بأعادة اصدار ارسالية (علف اسماك ) محملة على (٥) شاحنات كونها غير صالحة

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