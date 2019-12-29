الحشد الشعبي ينفذ عملية استباقية لملاحقة فلول داعش شرق الأنبار

2019/12/29 | 11:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

نفذ اللواء السابع في الحشد الشعبي، اليوم الاحد، عملية استباقية لملاحقة فلول داعش شرق الانبار.

وقال موفد الحشد الشعبي بالانبار في بيان صحفي تلقت

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