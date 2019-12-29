أمجد عطوان يقترب من الدوري الكويتي

2019/12/29 | 11:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر مقرب، من نجم المنتخب الوطني امجد عطوان، اليوم الاحد، باقتراب اللاعب من الانتقال الى الدوري الكويتي.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ان "هناك عرض مقدم من قبل نادي الكويت الكويتي وان اللاعب امجد عطوان وافق بشكل مبدئي على الانتقال".

وبين ان "انتقال اللاعب سيكون مقابل مليون ونصف المليون دولار وهو بانتظار قرار ادارة الشرطة".

وتابع بأن "اللاعب لديه شرط في عقده ينص على دفع 50% من الاموال التي يستلمها مقابل احترافه خارجيا".

وقدم عطوان مستويات مميزة مع المنتخب الوطني سواء في تصفيات مونديال قطر او بطولة خليجي 24.

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