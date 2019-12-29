شرين تكشف سر ردها القاسي على السعوديات ووصفهن بالعوانس

2019/12/29 | 11:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، سبب ردها القاسي على مَن انتقدها من النساء ووصفهن بـ"العوانس"، خلال حفلتها الأخيرة في السعودية، مشيرة إلى أن قسوتها في الرد جاءت رد فعل على الهاشتاج الذي تم تدشينه تحت عنوان "اخرسي يا شيرين" بسبب قولها إن النساء لا تستطع الاستغناء عن الرجال.

وقالت شيرين في لقاء تليفزيوني "فى حفلة الرياض في هاشتاغ أنا اتعرضت له..



فأنا رديت ردا فيه قسوة وأنا بعترف إنه كان فيه قسوة شوية..



لكني أنا انجرحت وأنا ما يتقليش اخرسي".

وكانت كثرت الأقاويل حول حمل الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، منذ زواجها من المطرب المصري حسام حبيب، وهو ما جعلها تكسر حاجز الصمت؛ إذ قالت للمتحدثين عن حملها: "ادعولي أكبر عيلتي وأجيب بيبي جديد".

وبشأن عفويتها التي تظهر بها في الحفلات والتصريحات التي تطلقها ردت بسؤال فقالت: "هل ده جديد عليكم ولا من ساعة ما دخلت الوسط الفني من 20 سنة هو ده نفس الشخص؟"، مردفة: "لو سمحتم حبوني زي ما أنا متخلونيش أتغير عشان سهل الإنسان يعمل فيس فيك للناس يكون فيه اصطناعي ولو بتحبوني ساعدوني أكون زي ما أنا".

وسبق أن أثارت الفنانة المصرية شيرين الجدل وذلك بعد تصريحاتها في أثناء مشاركتها بحفل في موسم الرياض إذ قالت:"عاوزة أقول للستات اللى زعلت مني، إن الرجالة عسل وسكر، واللى زعلوا من كلامي دول شوية عوانس".

ووجهت شيرين إليهن رسالة قائلة: "مهما عملتوا هاشتاجات هقول اللى أنا عاوزاه بردو، أنا كمان ست مش جنس تالت، وموتوا بغيظك"“.

وسرعان ما تصدرت شيرين قائمة "الترند" عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تحت وسم "اخرسي يا شيرين" لتنهال عليها التعليقات والانتقادات مطالبين الفنانة بعدم التكلم في حفلاتها لأنها بحد تعبير الجمهور لا تجيد الحديث على المسرح.

ودائما ما تثير الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بسبب تصريحاتها التي عادة ما تتراجع عنها وتصفها بـ"التلقائية"، والتي كان آخرها خلال إحيائها حفلها ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، إذ أثارت حالة من الجدل في السعودية، عقب تصريحاتها، للسيدات "طالما منقدرش نستغنى عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه، مطلعين عنيهم ليه طيب؟".

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