2019/12/29 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

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اغلاق مبنى تربية الديوانية من قبل متظاهرين

يتبع.



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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني رفيع من محافظة ديالى، الأحد (29 كانون الأول 2019)، بان عملية إرادة النصر العسكرية تتعقب 13 هدفاً وتشمل 9 مناطق داخل المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عملية ارادة النصر العسكرية الثامنة تتع

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الاحد (29 كانون الأول 2019)، انطلاق المرحة الثامنة من عملية "إرادة النصر" من خمسة محاور.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات

بغداد اليوم ـ نينوى

أعلن الحشد الشعبي، السبت، عن مقتل ستة عناصر من تنظيم داعش، اشتركوا بالهجوم على اللواء 44 بالحشد جنوب الموصل.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "طيران الجيش العراقي، تمكن مساء اليوم من قتل ستة عناصر بتنظيم

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