بالفيديو.. طيران القوة الجوية والجيش يعزفان الحان النصر

2019/12/29 | 11:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزفت طائرات القوة الجوية وطيران الجيش الحان النصر في سماء العراق،

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