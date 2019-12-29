النزاهة تمنع الاستيلاء على عقار قيمته 40 مليار دينار

2019/12/29 | 11:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيأة النزاهة، اليوم الاحد، تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفذتها في محافظة كركوك، مؤكدة أنَّها تمكَّنت من منع الاستيلاء على عقار عائد للدولة بقيمة 40 مليار دينار.

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