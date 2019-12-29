2019/12/29 | 11:12 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تعلن منعها الاستيلاء على عقار قيمته 40 مليار دينار في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/29 | 11:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

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