الجيش العراقي يطلق المرحلة الثامنة من

2019/12/29 | 11:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلق الجيش العراقي السبت، المرحلة الثامنة من عملية "إرادة النصر"، من أجل القضاء على بقايا الإرهاب، وتفتيش وتطهير عدد من المناطق المختلفة في العراق.

وأعلن الجيش في بيان المحاور التي انطلقت منها العملية وهي "خمسة محاور، حيث كان الأول قيادة عمليات محافظة نينوى، والثاني، قيادة عمليات الجزيرة، والمحور الثالث قيادة عمليات محافظة صلاح الدين."

وأضاف البيان أن الجيش شن هجومين آخرين من المحور الرابع في محافظة ديالي، ومن المحور الخامس في محافظة كركوك.

وبهذه المناطق، فإن الجيش العراقي يستهدف القضاء على بقايا تنظيم داعش، الذي حذرت تقارير صحافية من عودته مجددا بعد القضاء عليه في العراق في 10 ديسمبر 2017، وفي سوريا في 23 مارس 2019.

وأوضح البيان أن المرحلة الثامنة من عملية "إرادة النصر"، تستهدف تفتيش وتطهير المناطق والقرى والمساحات المفتوحة، من أجل تعقب وإلقاء القبض على المطلوبين، وتجفيف بقايا الإرهاب وإدامة الاستقرار والأمن.

وقال البيان إنه شارك في هذه العملية عدد من الفرق العسكرية التابعة للجيش والشرطة، وفرق الرد السريع، بإسناد قوي من الطيران العراقي، وطيران التحالف الدولي، والحشد العشائري، بالتعاون مع عدد من الوكالات الأمنية والاستخباراتية.

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