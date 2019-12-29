تربية نينوى تفتتح اكثر من 160 صرح علمي في مدارسها


تربية نينوى تفتتح اكثر من 160 صرح علمي في مدارسها
2019/12/29 | 11:12 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ...

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