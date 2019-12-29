2019/12/29 | 11:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يسعى نادي الكويت الكويتي، الى التعاقد مع نجم خط وسط منتخبنا الوطني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت الكويتي يقترب من التعاقد مع نجم وسط منتخبنا الوطني) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت الكويتي يقترب من التعاقد مع نجم وسط منتخبنا الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).