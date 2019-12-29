كوردستان تستعد للاحتفال برأس السنة وتحدد شروطا للألعاب النارية

2019/12/29 | 11:13 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد مدن الاقليم احتفالات واسعة في ليلة راس السنة

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