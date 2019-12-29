نساء من مكوّنات نينوى يرتدين زي “ماما نويل” ويروّجن للحب من مخيم كبرتو لنازحي شنكال

2019/12/29 | 11:14 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24– جميل الجميل تحت سقف خيم الــ UNICEF تطايرت ضحكات المئات من العوائل النازحة من قضاء شنكال التي تدمع إشتياقا إلى مناطقها التي سافرت منها جراء سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على بيوتهم، ويسكنون منذ أكثر من ثلاث سنوات في هذا المخيم الذي يحتوي على الآلاف من العوائل التي تنتمي إلى الديانة الإيزيدية والبعض …

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