“سائرون”: اصرار تحالف “البناء” على ترشيح شخصية متحزبة لايعطي الشارع هدوءاً

2019/12/29 | 11:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبـرت كتلة تحالف “سائرون” النيابية ، ان اصرار تحالف البناء على ترشيح شخصية متحزبة لايعطي الشارع هدوءاً ، مشيرا الى ان ” رفض رئيس الجمهورية برهم صالح تكليف مرشح تحالف البناء كان موقفا حكيما للحفاظ على الامن والسلم المدني في العراق بدل جر البلد الى فوضى.

وقال النائب عن التحالف بدر الزيادي ، في تصريح صحفي ،ان ” رئيس الوزراء القادم هو لفترة محددة من اجل الاعداد للانتخابات المبكرة ، ولكن لم يجر الحديث عن ان يكون رئيس الوزراء لثلاث سنوات قادمة لكي يصر تحالف البناء على تقديم مرشح حزبي ” ، داعيا تحالف البناء لان يعطي الحرية لرئيس الجمهورية لاختيار شخصية مستقلة لتهدئة الشارع وعدم اختيار شخص متحزب .

واضاف الزيادي :” ان الساعات القادمة ستشهد تهدئة من قبل الكتل السياسية لتدارك الوضع من الانزلاق ومحاولة لملمة الوضع من قبل جميع الاطراف لتهدئة الشارع ، وينتهي هذا المشهد الشائك وفق ماتريده المرجعية والمتظاهرون “، مبينا ان ” كتلة تحالف سائرون خولت رئيس الجمهورية بان الشعب هو الكتلة الاكبر وعليه ان يختار الشخصية المستقلة لمنصب رئيس الوزراء.

“ساحات التحرير”

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