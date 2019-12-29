2019/12/29 | 11:24 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أخذت الاحداث في العراق، منحی جديداً بعد اعلان الرئيس برهم صالح استعداده لتقديم استقالته....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. برهم صالح يشعل مواقع التواصل ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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