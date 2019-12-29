شاهد.. برهم صالح يشعل مواقع التواصل

2019/12/29 | 11:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخذت الاحداث في العراق، منحی جديداً بعد اعلان الرئيس برهم صالح استعداده لتقديم استقالته....

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