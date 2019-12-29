طلبة بغداد يخرجون بمسيرة احتجاجية ويحملون مطالبهم: إصلاح شامل للمنظومة التعليمية(صورة)

2019/12/29 | 11:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق خرج عدد من طلبة اعداديات بغداد، اليوم الاحد، ويحملون يافطة كبيرة تضم مطالبهم التي تخص الوضع في العراق والوضع التعليمي والتربوي.ويواصل طلبة بغداد من الجامعات والمعاهد والاعداديات إضرابهم الجزئي عن الدوام والان تبدأ مسيرات تتقدم نحو ساحة التحرير.وتواصل عدد من المحافظات إضرابها عن الدوام، اليوم الأحد، من أجل تعزيز الاحتجاج […]

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