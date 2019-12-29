2019/12/29 | 11:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … قرر تحالف “البناء”، الذي يواجه في العراق حالة سخط شعبية غير مسبوقة، سحب مرشحه لرئاسة الحكومة، أسعد العيداني، نهائياً.وقال قيادي بارز فيه، طلب عدم ذكر اسمه، للعربي الجديد، إنهم سيرسلون كتاب سحب ترشيحه رسمياً خلال يومين، مُقراً بوجود “خلافات داخل التحالف نفسه في ما يتعلق بالتعامل مع الأزمة الحالية، والتحرك المنفرد لقيادات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف “البناء” يكشف عن أسماء جديدة لرئاسة الوزراء) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف “البناء” يكشف عن أسماء جديدة لرئاسة الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).