فيديو : انطلاق عمليات “إرادة النصر” المرحلة الثامنة

2019/12/29 | 11:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ باشرت قيادة عمليات الجزيرة المتمثلة بالفرقة السابعة والثامنة ولواء مغاوير القيادة وأفواج طوارئ شرطة الأنبار والحشد العشائري والوكالات الامنية وباسناد طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف باشرت عملية تفتيش منطقة الجزيرة الممتدة من نهر الفرات وبإتجاه نينوى وصلاح الدين للبحث عن أوكار داعش الإرهابي وتدميرها ضمن عملية إرادة النصر في مرحلتها الثامنة.وكانت العمليات […]

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