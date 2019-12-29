2019/12/29 | 11:28 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العشرات من الطلبة يتجمعون أمام نقابة المعلمين في النجف للمطالبة بعدم الدوام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/29 | 11:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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